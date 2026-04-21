Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp tarihe geçti. Grekoromen stil 130 kiloda finalde Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 7-1 yenen Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu oldu. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

RIZA TARİHE GEÇTİ

Rıza Kayaalp böylece adını tarihe yazdırdı. En fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi ünvanını Rus Aleksandr Karelin ile paylaşan 36 yaşındaki Rıza, artık bu rekorun tek sahibi oldu. "Yaşayan efsane" Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve bunu başaran ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Rıza’nın kariyerindeki tek eksik olimpiyat altın madalyası. Rıza, şu ana kadar olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.