Ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişimin Sahibi Ayşe Barım hakkında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Düzenlenen iddianamede Ergenç ve Kocaoğlu’nun tanık sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini

Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle “yalan tanıklık” suçunun koşulları oluştuğu belirtildi. Savcı tüm bu nedenlerle Ergenç ve Kocaoğlu hakkında “yalan tanıklık” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.