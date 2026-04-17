Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde ikamet eden Tamer, akşam saatlerinde her zaman kullandığı rutin ilaçlarını aldıktan sonra dinlenmek üzere odasına çekildi.

Bir süre sonra mide bulantısı ve ciddi nefes darlığı şikayetiyle uyanan sanatçının durumu hızla ağırlaştı.

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tamer'i ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne sevk etti, ancak nakil sırasında beynine uzun süre oksijen gitmediği tespit edilen sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'BENDEN SONRA' ŞARKISIYLA MİLYONLARIN BEĞENİSİNİ ALDI

Aslen Kahramanmaraşlı olan Rıza Tamer, müzik hayalleri peşinde İstanbul’a taşınmış ve kariyerinin zirvesini Popstar Türkiye ile yaşamıştı.

İkinci sezonda sahne hakimiyeti ve vokal yeteneğiyle jürinin ve halkın takdirini toplayarak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yıllarca ekranlardan uzak kalan Tamer, kimliğini gizleyerek sokakta şarkı söylemeye başladı, ancak sesi o kadar güçlüydü ki, yoldan geçenlerin kaydettiği amatör videolar kısa sürede milyonlara ulaştı.

Videoların kahramanının eski bir Popstar yıldızı olduğunun ortaya çıkmasıyla, halkın Tamer’e olan ilgisi çığ gibi büyüdü. Sanatçı bu durumu, "Onların kalbine o sevgiyi koyan Allah, ben onlar ne derse yapmaya hazırım," sözleriyle selamlamıştı.

Yarışma sonrası sahne performanslarına ve özel projelere odaklanan Tamer, sokakta söylediği "Benden Sonra" isimli duygusal çalışmasıyla milyonların beğenisini almıştı. Bu başarı sonrasında dijital platformlarda yeniden büyük bir ivme yakalamıştı.

HAYATI DUYGUSAL BİR YIKIMLA DEĞİŞTİ

Rıza Tamer’in hayatı, sanıldığı gibi bir gecede değil, üç yıl önce yaşadığı duygusal bir yıkımla değişti. Sanatçı, eşinden boşandıktan sonra yaşadığı ağır depresyonu şu sözlerle ifade etmişti: "Ben vazgeçmiştim. 3 sene önce boşandıktan sonra bir aşk acısıyla kendimi sokaklara attım."

Bu süreçte sadece evini değil; eşini, dostunu ve tüm maddi birikimini kaybettiğini itiraf eden Tamer, bir süre "betonlarda yattığını" dile getirmişti.

Vefat haberinin duyulmasının ardından sanatçının basın danışmanı, "Daha on dakika önce ölüm haberini aldım, şok içerisindeyim" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Sosyal medyada binlerce hayranı ve sanatçı dostu, Tamer için taziye mesajları yayınladı.