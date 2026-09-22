T.C.

RİZE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1509 Esas

17.09.2026

İLAN METNİ

Davacı MehmetAli KALECİ vekili Av. Miraç YILMAZ tarafından davalı Neriman KANBUR ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davalı Trabzon İli Maçka İlçesi nüfusuna kayıtlı Cevat ve Gülseren'den olma 26/08/1967 d.lu Keziban TURAN ve davalı Samsun İli Alaçam ilçesi nüfusuna kayıtlı Eşraf Şaban ve Nesime'den olma 13/12/1966 d.lu Mehmet SAĞIR'ın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacılar tarafından Rize İli İyidere İlçesi Yapraklar Mahallesi'nde kain 562 Ada 3 Parsel ve 670 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakladavalı Keziban TURAN'a ve davalı Mehmet SAĞIRa işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıların bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmelerini gerektiği, duruşma gününün 23/03/2027 günü saatinin ise 09:35 olduğu, davalıların duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri taktirde yokluklarında yargılamaya devam edileceğiilanen tebliğ olunur.

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