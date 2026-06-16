T.C. RİZE

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

10.06.2026

Sayı : E.11127383-2025/509-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

İLAN METNİ

Mahkememizin 26/02/2026 tarih, 2025/509 Esas, 2026/72 sayılı kararı ile kasten öldürmesuçundan sanık Vusal HUSEYNOV hakkında TCK’nın 81/1,29/1,62 maddeleri uyarınca sanığın neticeten 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararilesanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesi Veli kızı 1963 Azerbaycan doğumlu katılan GülnazMEHMEDOVA (Gulnaz Mammadova)'nınadresi tespit edilememesi nedeniylekatılana tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakipmaddeleri gereğince gerekçeli kararhüküm özeti ile sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesinin katılan Gülnaz MEHMEDOVA (Gulnaz Mammadova)'yaİLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile sanığın tutuklu ya da hükümlü olması halinde tutuklu ya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vererek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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