RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/178 ESAS

KARAR NO: 2025/110

Rize Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2010/1019 esas 2010/1489 karar sayılı 07/10/2010 tarihli kararı ile kendiliğinden sona erdiğinin tespitine karar verilen davalı RİZE PAZARCILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'nin Dernekler Yönetmeliğinin 89/a-b maddeleri uyarınca TASFİYESİNE, derneğin bütün para, mal ve haklarının amacına en yakın ve kapatıldığı tarih itibariyle en fazla üyeye sahip Rize Pazarcılar ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne devrine, Tasfiye Memuru olarak dernek yönetim kurulu başkanı Yavuz Koçan'ın (TCK.NO:2322481294)'ın atanmasına dair karar verilmiş olup, Rize Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine kararın (Davacı vekilinin istinaf başvurusunun) tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulacağına dair ilanen tebliğ olunur. 22/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02238891