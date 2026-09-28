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RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 23/09/2026

ESAS NO DURUŞMA
GÜNÜ		 TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ
2026/108 15.12.2026
saat 09:05		 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 51 ada parsel 204,31 m² Tamamı Adnan Seven
vd.
2026/109 15.12.2026
saat 09:45		 Rize ili Merkezilçesi Müftü Mahallesi 1141 ada 4 parsel 145,87m² 200,78 m² Ayşe Yılmaz
2026/110

15.12.2026
saat 09:50

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 102 ada 27 parsel 115,56 m² 9,45 m²  Emine Toptan
vd.
2026/111

15.12.2026
saat 10:00

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 20 parsel 4.075,95m² 305,04m² Ahmet Tüylü
vd
2026/112

15.12.2026
saat 10:05

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 32 parsel 2.399,30 m² 1.086,55 m² Asiye Akgün
vd.
2026/113

15.12.2026
saat 10:10

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 16 parsel 751,52m² 266,75m² Yakup Karamustafa vd.
2026/114

15.12.2026
saat 10:30

 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 111 ada 13 parsel 28,06 m² Tamamı Leyla Yıldız
vd.
2026/115

15.12.2026
saat 10:28

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 18 parsel 135,87m² Tamamı Samar otomotiv
2026/115

15.12.2026
saat 10:28

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 19 parsel 137,87m² 49,58m² Samar otomotiv
2026/116

15.12.2026
saat 09:35

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 17 parsel
104 ada 28 parsel
104 ada29 parsel		 1.685,99 m²
1.001,66 m²
1.564,82 m²		 1.282,50 m²
149,14 m²
88,32 m²		 Özgür Çay Sanayi
2026/117

15.12.2026
saat 09:40

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 18 parsel 547,56m² 221,95m² Abdulkadir Karamustafa
vd.
2026/118

15.12.2026
saat 09:10

 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1581 parsel 395,41 m² Tamamı  Ahmet Civelek
vd.
2026/119

15.12.2026
saat 09:33

 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1549 parsel 120,69m² Tamamı Ayşe Yabancı
vd.
2026/120

15.12.2026
saat 09:43

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 113 ada 5 parsel
112 ada 12 parsel		 915,38 m²
221,97 m²		 160,30 m
129,97m²		 Celal Terzi
vd.
2026/121

15.12.2026
saat 09:53

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 102 ada 29 parsel 457,46m² 110,00m² Ayşe Toptan
vd.
2026/122

15.12.2026
saat 10:35

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 13 parsel
113 ada 11 parsel
113 ada 6 parsel
107 ada 25 parsel		 204,31 m²
55,69 m²
821,50 m²		 Tamamı
Tamamı
55,69 m²		 Adnan Seven
vd.
2026/123

15.12.2026
saat 09:58

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 17 parsel
107 ada 22 parsel		 198,48m²
288,72m²		 96,48m²
77,25m²		 Hüseyin Terzi
2026/124

15.12.2026
saat 09:18

 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1590 parsel
1588 parsel
1587 parsel
1579 parsel		 394,29 m²
723,96 m²
210,91 m²
235,10 m²		 Tamamı
584,20 m²
122,28 m²
Tamamı		 Adnan Akarsu
vd.
2026/125

15.12.2026
saat 09:15

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 39 parsel
104 ada 38 parsel		 280,30m²
127,08 m²		 140,53 m²
Tamamı		 Ayten Karamustafa
vd.
2026/126

15.12.2026
saat 09:25

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 18 parsel 394,22 m² 55,95 m² Hasan Sadıkoğlu
2026/127

15.12.2026
saat 10:03

 Rize ili Merkez ilçesi Yeniköy Mahallesi 1036 ada 2 parsel 1.612,82m² 80,40 m² Havva Alim
vd.
2026/128

15.12.2026
saat 10:08

 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 8 parsel 66,09 m² Tamamı Adnan Seven
vd.
2026/129

15.12.2026
saat 10:35

 Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi 686 ada 7 parsel 10.963,92m² 153,49 m² İshak Bayraktar
2026/130

15.12.2026
saat 10:38

 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 10 parsel 1.249,44 m² 57,94m² Hatice Topçu
vd.
2026/131

15.12.2026
saat 10:13

 Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi 686 ada 1 parsel 2.460,39m² 314,01 m² Zerrin Çelik
vd.
2026/132

15.12.2026
saat 10:15

 Rize ili Merkezilçesi Asmalık Mahallesi 126 ada 59 parsel 3.788,14 m² 524,81m² İlyas Serdar
2026/133

15.12.2026
saat 10:25

 Rize ili Merkezilçesi Güzlköy Mahallesi 101 ada 7 parsel 8972m² Tamamı Nalkıran Kardeşler çay petrol ürünleri
2026/134

15.12.2026
saat 09:30

 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 104 ada 19 parsel
104 ada 22 parsel
104 ada 20 parsel		 444,25 m²
1.005,23m²
502,95 m²		 364,11 m²
191,14 m²
225,07 m²		 Leyla Yıldız
vd.
2026/135

15.12.2026
saat 10:20

 Rize ili Merkez ilçesi Yeniegüçem köy 128 ada 45 parsel 1.371,29m² 73,40 m² Yakup Subaşı
vd.
2026/136

15.12.2026
saat 09:28

 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 7 parsel 83,64 m² Tamamı Adnan Seven
vd.
2026/137

15.12.2026
saat 09:00

 Rize ili Merkez ilçesi Yeni Güzelköy Mahallesi 128 ada 44 parsel 19.161,30m² 236,01 m² Seyhan Karaile
2026/138

15.12.2026
saat 09:13

 Rize ili Merkezi lçesi Piriçelebi Mahallesi 1972 ada 4 parsel 39,78 m² Tamamı Yakup Usta
vd.
2026/139

15.12.2026
saat 09:38

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 25 parsel
104 ada 23 parsel
104 ada 24 parsel
104 ada 27 parsel		 162,67m²
982,50 m²
119,33 m²
521,31 m²		 43,27 m²
33,82 m²
67,48 m²
115,75 m²		 İlyas Şafak
vd.
2026/140

15.12.2026
saat 10:23

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 27 parsel 169,09 m² Tamamını Adnan Seven
vd.
2026/141

15.12.2026
saat 09:5

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren mahallesi 111 ada 8 parsel
111 ada 20 parsel		 286,35m²
609,93 m²		 191,99 m²
277,14 m²		 Ayten Karamustafa
vd.
2026/142

15.12.2026
saat 09:03

 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1562 parsel 94,26 m² 24,76 m² Nimet Kart
vd.
2026/143

15.12.2026
saat 09:48

 Rize ili Merkez ilçesi Yenigüzelköy Mahallesi 192 ada 8 parsel 195,03m² Tamamı Ayşe YIL
2026/144

15.12.2026
saat 09:20

 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 14 parsel 2.141,30 m² 447,49 m² Ayşe Alim
vd.
2026/145

15.12.2026
saat 09:23

 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 7 parsel 1.550,58m² 124,00 m² Hüseyin Uzun
vd.

Adres : RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ahmet DENİZ Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN02557889