RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 23/09/2026
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|TAŞINMAZIN YERİ
|TAŞIN. NO
|TAPU ALANI
|KAMULAŞAN ALAN
|TAŞINMAZ MALİKİ
|2026/108
|15.12.2026
saat 09:05
|Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi
|51 ada parsel
|204,31 m²
|Tamamı
|Adnan Seven
vd.
|2026/109
|15.12.2026
saat 09:45
|Rize ili Merkezilçesi Müftü Mahallesi
|1141 ada 4 parsel
|145,87m²
|200,78 m²
|Ayşe Yılmaz
|2026/110
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|102 ada 27 parsel
|115,56 m²
|9,45 m²
| Emine Toptan
vd.
|2026/111
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|107 ada 20 parsel
|4.075,95m²
|305,04m²
|Ahmet Tüylü
vd
|2026/112
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|107 ada 32 parsel
|2.399,30 m²
|1.086,55 m²
|Asiye Akgün
vd.
|2026/113
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|111 ada 16 parsel
|751,52m²
|266,75m²
|Yakup Karamustafa vd.
|2026/114
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi
|111 ada 13 parsel
|28,06 m²
|Tamamı
|Leyla Yıldız
vd.
|2026/115
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|112 ada 18 parsel
|135,87m²
|Tamamı
|Samar otomotiv
|2026/115
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|112 ada 19 parsel
|137,87m²
|49,58m²
|Samar otomotiv
|2026/116
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|104 ada 17 parsel
104 ada 28 parsel
104 ada29 parsel
|1.685,99 m²
1.001,66 m²
1.564,82 m²
|1.282,50 m²
149,14 m²
88,32 m²
|Özgür Çay Sanayi
|2026/117
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|111 ada 18 parsel
|547,56m²
|221,95m²
|Abdulkadir Karamustafa
vd.
|2026/118
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi
|1581 parsel
|395,41 m²
|Tamamı
| Ahmet Civelek
vd.
|2026/119
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi
|1549 parsel
|120,69m²
|Tamamı
|Ayşe Yabancı
vd.
|2026/120
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|113 ada 5 parsel
112 ada 12 parsel
|915,38 m²
221,97 m²
|160,30 m
129,97m²
|Celal Terzi
vd.
|2026/121
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|102 ada 29 parsel
|457,46m²
|110,00m²
|Ayşe Toptan
vd.
|2026/122
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|112 ada 13 parsel
113 ada 11 parsel
113 ada 6 parsel
107 ada 25 parsel
|204,31 m²
55,69 m²
821,50 m²
|Tamamı
Tamamı
55,69 m²
|Adnan Seven
vd.
|2026/123
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|112 ada 17 parsel
107 ada 22 parsel
|198,48m²
288,72m²
|96,48m²
77,25m²
|Hüseyin Terzi
|2026/124
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi
|1590 parsel
1588 parsel
1587 parsel
1579 parsel
|394,29 m²
723,96 m²
210,91 m²
235,10 m²
|Tamamı
584,20 m²
122,28 m²
Tamamı
|Adnan Akarsu
vd.
|2026/125
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|104 ada 39 parsel
104 ada 38 parsel
|280,30m²
127,08 m²
|140,53 m²
Tamamı
|Ayten Karamustafa
vd.
|2026/126
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|107 ada 18 parsel
|394,22 m²
|55,95 m²
|Hasan Sadıkoğlu
|2026/127
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yeniköy Mahallesi
|1036 ada 2 parsel
|1.612,82m²
|80,40 m²
|Havva Alim
vd.
|2026/128
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi
|173 ada 8 parsel
|66,09 m²
|Tamamı
|Adnan Seven
vd.
|2026/129
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi
|686 ada 7 parsel
|10.963,92m²
|153,49 m²
|İshak Bayraktar
|2026/130
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi
|173 ada 10 parsel
|1.249,44 m²
|57,94m²
|Hatice Topçu
vd.
|2026/131
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi
|686 ada 1 parsel
|2.460,39m²
|314,01 m²
|Zerrin Çelik
vd.
|2026/132
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Asmalık Mahallesi
|126 ada 59 parsel
|3.788,14 m²
|524,81m²
|İlyas Serdar
|2026/133
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Güzlköy Mahallesi
|101 ada 7 parsel
|8972m²
|Tamamı
|Nalkıran Kardeşler çay petrol ürünleri
|2026/134
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi
|104 ada 19 parsel
104 ada 22 parsel
104 ada 20 parsel
|444,25 m²
1.005,23m²
502,95 m²
|364,11 m²
191,14 m²
225,07 m²
|Leyla Yıldız
vd.
|2026/135
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yeniegüçem köy
|128 ada 45 parsel
|1.371,29m²
|73,40 m²
|Yakup Subaşı
vd.
|2026/136
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi
|173 ada 7 parsel
|83,64 m²
|Tamamı
|Adnan Seven
vd.
|2026/137
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yeni Güzelköy Mahallesi
|128 ada 44 parsel
|19.161,30m²
|236,01 m²
|Seyhan Karaile
|2026/138
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezi lçesi Piriçelebi Mahallesi
|1972 ada 4 parsel
|39,78 m²
|Tamamı
|Yakup Usta
vd.
|2026/139
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|104 ada 25 parsel
104 ada 23 parsel
104 ada 24 parsel
104 ada 27 parsel
|162,67m²
982,50 m²
119,33 m²
521,31 m²
|43,27 m²
33,82 m²
67,48 m²
115,75 m²
|İlyas Şafak
vd.
|2026/140
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|107 ada 27 parsel
|169,09 m²
|Tamamını
|Adnan Seven
vd.
|2026/141
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren mahallesi
|111 ada 8 parsel
111 ada 20 parsel
|286,35m²
609,93 m²
|191,99 m²
277,14 m²
|Ayten Karamustafa
vd.
|2026/142
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi
|1562 parsel
|94,26 m²
|24,76 m²
|Nimet Kart
vd.
|2026/143
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yenigüzelköy Mahallesi
|192 ada 8 parsel
|195,03m²
|Tamamı
|Ayşe YIL
|2026/144
|
15.12.2026
|Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi
|111 ada 14 parsel
|2.141,30 m²
|447,49 m²
|Ayşe Alim
vd.
|2026/145
|
15.12.2026
|Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi
|112 ada 7 parsel
|1.550,58m²
|124,00 m²
|Hüseyin Uzun
vd.
Adres : RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ahmet DENİZ Zabıt Katibi
#ilangovtr Basın no ILN02557889