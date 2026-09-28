T.C.

RİZE

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 23/09/2026





ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2026/108 15.12.2026

saat 09:05 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 51 ada parsel 204,31 m² Tamamı Adnan Seven

vd. 2026/109 15.12.2026

saat 09:45 Rize ili Merkezilçesi Müftü Mahallesi 1141 ada 4 parsel 145,87m² 200,78 m² Ayşe Yılmaz 2026/110 15.12.2026

saat 09:50 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 102 ada 27 parsel 115,56 m² 9,45 m² Emine Toptan

vd. 2026/111 15.12.2026

saat 10:00 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 20 parsel 4.075,95m² 305,04m² Ahmet Tüylü

vd 2026/112 15.12.2026

saat 10:05 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 32 parsel 2.399,30 m² 1.086,55 m² Asiye Akgün

vd. 2026/113 15.12.2026

saat 10:10 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 16 parsel 751,52m² 266,75m² Yakup Karamustafa vd. 2026/114 15.12.2026

saat 10:30 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 111 ada 13 parsel 28,06 m² Tamamı Leyla Yıldız

vd. 2026/115 15.12.2026

saat 10:28 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 18 parsel 135,87m² Tamamı Samar otomotiv 2026/115 15.12.2026

saat 10:28 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 19 parsel 137,87m² 49,58m² Samar otomotiv 2026/116 15.12.2026

saat 09:35 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 17 parsel

104 ada 28 parsel

104 ada29 parsel 1.685,99 m²

1.001,66 m²

1.564,82 m² 1.282,50 m²

149,14 m²

88,32 m² Özgür Çay Sanayi 2026/117 15.12.2026

saat 09:40 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 18 parsel 547,56m² 221,95m² Abdulkadir Karamustafa

vd. 2026/118 15.12.2026

saat 09:10 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1581 parsel 395,41 m² Tamamı Ahmet Civelek

vd. 2026/119 15.12.2026

saat 09:33 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1549 parsel 120,69m² Tamamı Ayşe Yabancı

vd. 2026/120 15.12.2026

saat 09:43 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 113 ada 5 parsel

112 ada 12 parsel 915,38 m²

221,97 m² 160,30 m

129,97m² Celal Terzi

vd. 2026/121 15.12.2026

saat 09:53 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 102 ada 29 parsel 457,46m² 110,00m² Ayşe Toptan

vd. 2026/122 15.12.2026

saat 10:35 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 13 parsel

113 ada 11 parsel

113 ada 6 parsel

107 ada 25 parsel 204,31 m²

55,69 m²

821,50 m² Tamamı

Tamamı

55,69 m² Adnan Seven

vd. 2026/123 15.12.2026

saat 09:58 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 17 parsel

107 ada 22 parsel 198,48m²

288,72m² 96,48m²

77,25m² Hüseyin Terzi 2026/124 15.12.2026

saat 09:18 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1590 parsel

1588 parsel

1587 parsel

1579 parsel 394,29 m²

723,96 m²

210,91 m²

235,10 m² Tamamı

584,20 m²

122,28 m²

Tamamı Adnan Akarsu

vd. 2026/125 15.12.2026

saat 09:15 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 39 parsel

104 ada 38 parsel 280,30m²

127,08 m² 140,53 m²

Tamamı Ayten Karamustafa

vd. 2026/126 15.12.2026

saat 09:25 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 18 parsel 394,22 m² 55,95 m² Hasan Sadıkoğlu 2026/127 15.12.2026

saat 10:03 Rize ili Merkez ilçesi Yeniköy Mahallesi 1036 ada 2 parsel 1.612,82m² 80,40 m² Havva Alim

vd. 2026/128 15.12.2026

saat 10:08 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 8 parsel 66,09 m² Tamamı Adnan Seven

vd. 2026/129 15.12.2026

saat 10:35 Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi 686 ada 7 parsel 10.963,92m² 153,49 m² İshak Bayraktar 2026/130 15.12.2026

saat 10:38 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 10 parsel 1.249,44 m² 57,94m² Hatice Topçu

vd. 2026/131 15.12.2026

saat 10:13 Rize ili Merkezilçesi Pilavdağı Mahallesi 686 ada 1 parsel 2.460,39m² 314,01 m² Zerrin Çelik

vd. 2026/132 15.12.2026

saat 10:15 Rize ili Merkezilçesi Asmalık Mahallesi 126 ada 59 parsel 3.788,14 m² 524,81m² İlyas Serdar 2026/133 15.12.2026

saat 10:25 Rize ili Merkezilçesi Güzlköy Mahallesi 101 ada 7 parsel 8972m² Tamamı Nalkıran Kardeşler çay petrol ürünleri 2026/134 15.12.2026

saat 09:30 Rize ili Merkezilçesi Yeniköy Mahallesi 104 ada 19 parsel

104 ada 22 parsel

104 ada 20 parsel 444,25 m²

1.005,23m²

502,95 m² 364,11 m²

191,14 m²

225,07 m² Leyla Yıldız

vd. 2026/135 15.12.2026

saat 10:20 Rize ili Merkez ilçesi Yeniegüçem köy 128 ada 45 parsel 1.371,29m² 73,40 m² Yakup Subaşı

vd. 2026/136 15.12.2026

saat 09:28 Rize ili Merkez ilçesi Hamidiye Mahallesi 173 ada 7 parsel 83,64 m² Tamamı Adnan Seven

vd. 2026/137 15.12.2026

saat 09:00 Rize ili Merkez ilçesi Yeni Güzelköy Mahallesi 128 ada 44 parsel 19.161,30m² 236,01 m² Seyhan Karaile 2026/138 15.12.2026

saat 09:13 Rize ili Merkezi lçesi Piriçelebi Mahallesi 1972 ada 4 parsel 39,78 m² Tamamı Yakup Usta

vd. 2026/139 15.12.2026

saat 09:38 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 104 ada 25 parsel

104 ada 23 parsel

104 ada 24 parsel

104 ada 27 parsel 162,67m²

982,50 m²

119,33 m²

521,31 m² 43,27 m²

33,82 m²

67,48 m²

115,75 m² İlyas Şafak

vd. 2026/140 15.12.2026

saat 10:23 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 107 ada 27 parsel 169,09 m² Tamamını Adnan Seven

vd. 2026/141 15.12.2026

saat 09:5 Rize ili Merkezilçesi Yolveren mahallesi 111 ada 8 parsel

111 ada 20 parsel 286,35m²

609,93 m² 191,99 m²

277,14 m² Ayten Karamustafa

vd. 2026/142 15.12.2026

saat 09:03 Rize ili Merkez ilçesi Köprülü Mahallesi 1562 parsel 94,26 m² 24,76 m² Nimet Kart

vd. 2026/143 15.12.2026

saat 09:48 Rize ili Merkez ilçesi Yenigüzelköy Mahallesi 192 ada 8 parsel 195,03m² Tamamı Ayşe YIL 2026/144 15.12.2026

saat 09:20 Rize ili Merkezilçesi Yolveren Mahallesi 111 ada 14 parsel 2.141,30 m² 447,49 m² Ayşe Alim

vd. 2026/145 15.12.2026

saat 09:23 Rize ili Merkez ilçesi Yolveren Mahallesi 112 ada 7 parsel 1.550,58m² 124,00 m² Hüseyin Uzun

vd. Adres : RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ahmet DENİZ Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN02557889