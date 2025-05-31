Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. 7 golü atıldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada David Akintola, 50 ile 90+3. dakikalarda Ali Sowe, 72. dakikada Emrecan Bulut ve 90. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.
Hatayspor'un golleri ise 68. dakikada Yiğit Ali Buz ve 74. dakikada Kerim Alıcı'dan geldi.
Bu sonuçla 49 puana ulaşan Çaykur Rizespor, sezonu 10. sırada tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşmiş olan Hatayspor ise 26 puanla ligi 17. Sırada noktaladı.