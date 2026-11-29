Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde gece saatlerinde çay bahçesine insansız hava aracı (İHA) düştü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda, çevredeki dört evin camlarında hasar meydana geldi.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında yaşandı. Köy sınırları içerisindeki çay bahçesine düşen insansız hava aracının oluşturduğu sarsıntı nedeniyle yakındaki dört evin camları kırıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARÇALARI İNCELENMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yabancı menşeli olduğu değerlendirilen insansız hava aracına ait parçalar, teknik inceleme yapılmak üzere ekipler tarafından toplanarak götürüldü. Aracın düştüğü nokta ise havadan dronla görüntülendi.

KÖY SAKİNİ O ANLARI ANLATTI

Olayın ardından jandarma ekiplerine yol tarifi vererek bölgeye ulaşmalarına yardımcı olan köy sakinlerinden Memiş Karaduman, yaşananları şöyle aktardı:

"İhbar bildirdim jandarmalarımıza. Jandarmalarımız da 10-15 dakika içinde geldiler. Onlara yol tarifi için ben eşlik ettim, çıktık olay yerine. Baktık, insansız hava aracı olduğunu tespit ettiler. Olay bu. Herhangi bir can kaybı yok."