Rize Valiliği, kent merkezindeki Değirmendere Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğine ilişkin açıklama yaptı. Dere suyunun kırmızı renkte aktığını gösteren görüntülerin ilgili birimlere ulaşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Çevre mühendisi ve denetçinin de yer aldığı ekipler, kirliliğin kaynağını belirlemek amacıyla çalışma yürüttü. Dron desteğiyle gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz şekilde deşarj yapan bir tesis tespit edildi. NUMUNE ALINDI YAPTIRIMLAR GELİYOR Tespit üzerine söz konusu tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulandı. Öte yandan, kirliliğin niteliğinin belirlenmesi amacıyla yetkili çevre laboratuvarında analiz yapılmak üzere numune alındı. Valilik açıklamasında, analiz sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından mevzuat kapsamında gerekli görülmesi halinde ilave idari ceza işlemlerinin de uygulanacağı bildirildi.

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