Rize merkezde kırmızı renkte aktığı görülen Değirmendere Deresi’ndeki çevre kirliliğine yol açan tesis, dron destekli incelemeyle tespit edildi. Dereye kontrolsüz atık deşarjı gerçekleştirdiği belirlenen işletmeye 839 bin 122 lira idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinden geçen Değirmendere Deresi’nin kırmızı renkte aktığını ve ciddi çevre kirliliğine yol açtığını gösteren görüntülerin ilgili birimlere ulaşması üzerine ekipler derhal teyakkuza geçti. İhbarın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş kapsamlı denetim başlattı.

DRON DESTEĞİYLE TESPİT EDİLDİ

Çevre mühendisi ve denetçilerin yer aldığı uzman ekip, kirliliğin kaynağını bulmak için havadan ve karadan inceleme yürüttü. Rize Valiliği konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Dron desteğiyle yapılan incelemeler sonucunda saat 16.00 itibarıyla dereye kontrolsüz deşarj gerçekleştiren bir tesis tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında idari cezai işlem uygulanmıştır."

Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2026 yılı için öngörülen 839 bin 122 liralık idari para cezasının uygulandığı işletmeden ve dereden alınan numunelerin laboratuvar analizlerinin sürdüğü, çıkacak sonuçlara göre tesise ilave cezai işlemlerin de uygulanacağı bildirildi.