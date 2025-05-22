Derenin kırmızıya döndüğü anları cep telefonuyla kaydeden Mevlüt Ak isimli yurttaş, “Burada bir çevre katliamı işleniyor. Bu derenin sahibi yok mu? Kaymakamı, muhtarı bu işin hesabını sorsun. Saatlerdir böyle akıyor. Bir tane canlı kalmamış olabilir. Sayın Kaymakam'ı göreve davet ediyorum” dedi.

Görüntülerde derenin yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte aktığı görülürken, çevredeki yurttaşlar da suyun neden bu renge döndüğünü anlayamadıklarını belirtti. Durum, kaymakamlık ve ilgili kurumlara bildirildi.

'NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAYAMADIK'

Ulucami Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak ise durumu şu sözlerle anlattı:

“Olay spontane gelişti. Akrabam beni arayarak durumu bildirdi, ben de görüntü almasını istedim. Daha sonra kaymakamlık, belediye ve emniyete durumu ilettim. Zabıta ekipleri ve Çevre Müdürlüğünden yetkililer geldi ancak derede herhangi bir bulguya rastlanamadı. Biz de şaşkınız. Önce yukarılarda bir çalışma mı var diye düşündük ancak öyle bir durum da yok. Toprak zannedildi ama köpük oluşumu vardı, toprak değil. Şu an ne olduğunu biz de bilmiyoruz.”

Olayla ilgili yetkililerin incelemeleri sürerken, vatandaşlar çevre felaketine yol açabilecek bu tür olaylara karşı daha sıkı denetim yapılmasını talep ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs Perşembe günü bazı sosyal medya mecralarında, Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğu iddia edilen bir video paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin ardından Valilik koordinesinde Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevreden numuneler alınmıştır. Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler neticesinde videonun çekildiği alan tespit edilmiştir. Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı, dere yatağının üst kotlarında ise konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır. Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır."

Rize Valiliği olarak çevrenin korunması hassasiyeti ve denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür duyarlılıkları memnuniyetle karşılanmakta olup, benzer durumlarda ilgili kurumlarımızla ivedilikle irtibata geçilmesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.