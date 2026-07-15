Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden Rusya uyruklu 3 turist, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, Amlakit Yaylası'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşüne çıkan turistler, hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve yoğun sisin etkisiyle dönüş yolunu bulamayınca yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile profesyonel dağcılar sevk edildi. Zorlu arazi şartları ve düşük görüş mesafesine rağmen gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, sabah saatlerinde turistlere ulaştı.
Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından sağlık kontrolleri yapılan turistlerin durumlarının iyi olduğu belirlendi. Güvenli şekilde bölgeden tahliye edilen turistler, ekiplerin eşliğinde yerleşim alanına götürüldü.
Öte yandan, kurtarma operasyonuna ait görüntüler ekiplerin kamerasına yansıdı. Yayladaki bitki örtüsü arasında geceyi geçirmek zorunda kalan turistlerin, ekiplere ulaşıldığında ilk olarak su istediği öğrenildi.