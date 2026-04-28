Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayında memleketi Rize’ye gerçekleştirdiği ziyaret, kamu harcamaları açısından tartışma yarattı. Ziyaret süresince görevli personele sağlanan yemek hizmeti için yapılan harcamanın büyüklüğü dikkat çekti.

REKOR İAŞE HARCAMASI: 5 GÜNE 12,9 MİLYON TL

Rize Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart tarihinde “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizi ziyaretleri kapsamında iaşe alımı” gerekçesiyle doğrudan temin yöntemiyle ihale gerçekleştirdi. Söz konusu ihale, Çelikoğlu Yemek Sanayi Temizlik Turizm Nakliyat Gıda Pazarlama İnşaat Medikal ve Tüketim Maddeleri Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. İhale bedelinin 12 milyon 928 bin 620 TL olduğu öğrenildi.

22 BİN ÖĞÜN YEMEK DAĞITILDI

Erdoğan’ın 20 Mart’ta Rize’de katıldığı bayramlaşma programını da kapsayan süreçte, yalnızca beş gün için bu tutarda harcama yapılması dikkat çekti. İhale kayıtlarına göre, söz konusu hizmet kapsamında toplam 22 bin 277 öğün yemek dağıtıldı. Bu öğünlerin sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeklerinden oluştuğu belirtildi.