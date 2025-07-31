Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde düzenlenen geleneksel amatör futbol turnuvasının final mücadelesinde yaşandı.

Derecikspor ile Büyükköyspor takımları arasında oynanan karşılaşmada iki oyuncu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Maçın hakemi her iki oyuncuya da kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

Oyuncuların sahadan çıkmasının ardından tansiyon düşmedi. Tribünlerde bulunan bazı izleyicilerin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte saha kenarında arbede yaşandı. Artan gerginlik nedeniyle maç durdurulurken, jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Kontrolden çıkan kalabalığı dağıtmak için jandarma ekipleri biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda herhangi bir ciddi yaralanma bildirilmezken, güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla ve halı sahanın güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı taraftarların yumruklaştığı, diğerlerinin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Turnuvanın organizatörleri ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Sporun birleştirici gücüne gölge düşüren bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken önlemleri alacağız,” açıklamasında bulundu.