Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde gece saatlerinde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu heyelan meydana geldi. Dik ve eğimli araziden kayan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı. Toprak kütlesi ve çamur, yolun altındaki 6 eve zarar verirken, köy yolunu ulaşıma kapattı.
4 EV TAHLİYE EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelan riski taşıyan bölgedeki 4 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.