Kaza, akşam saatlerinde Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak çay bahçesine girdi. Taklalar atan araç, daha sonra dereye yuvarlanarak ters döndü. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kamyonette bulunan İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üç kişinin cenazesi, araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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