Rize'de yaşanan heyelan, sel ve taşkınlar sonrası suların çekilmesiyle bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı. Çamurla kaplı yollar, havadan görüntülendi. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları bittikten sonra, mahalle ve köy bazında bütün sıkıntılar raporlanacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi.

Kentte önceki gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 189 kilogram yağışın düştüğü İyidere ilçesinde, ırmağın taşmasıyla ilçe merkezi balçık ve sularla kaplandı. İş yerlerini de su basan ilçede çok sayıda araçta ise hasar meydana geldi. İlçeden geçen Yalıboyu Caddesi, sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEDBİR AMAÇLI 7 EV BOŞALTILDI

İlçeyi etkileyen sağanak sonrası meydana gelen heyelanlarda 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Suların çekilmesiyle AFAD, Rize Belediyesi, İl Özel İdaresi, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çoruh EDAŞ, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 351 personel ve 174 araç ile bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Yalıboyu Caddesi kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kent genelinde ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. İyidere ilçesinde 16 iş yeri ve 3 konut, Pazar ilçesinde ise 40 işletmede hasar tespit edildi. Çalışmaları takip eden İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, temizliğin ardından hasar tespitinin de sürdürüleceğini söyleyerek, "Cuma gecesi il bütününde başlayan afet sonrası artık ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Bugün, sabah itibarıyla yağmur durdu. Temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları bittikten sonra, mahalle ve köy bazında hiç acele etmeden, tek tek bütün sıkıntılar görülecek, raporlanacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" diye konuştu.

ULAŞIM AKSAMADI

İlçede ulaşımla ilgili sorun kalmadığını dile getiren Başkan Mete, "Şu anda ulaşılamayan mahallemiz yok. AFAD kontrolünde ve Valimizin talimatları doğrultusunda hasar gören araçları sahil otoparkımıza aldık. Çok şükür çöken veya yıkılan bir duvarımız yok. Ancak arazi kaymalarından kaynaklı vatandaş mağduriyetlerimiz var. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Tahmin ediyorum çarşamba gününe kadar net maliyet ortaya çıkmış olacak" dedi.

ÇEŞME SUYU KULLANANLARA UYARI YAPILDI

Rize genelinde etkili olan sağanak sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, içme suyu konusunda uyarılarda bulundu. Yağışların, özellikle kaynağı koruma altında olmayan suların kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "Yoğun yağışlar sonrasında kirlenen yüzeysel suların içme suyu kaynaklarına karışması ve suların mikrobiyolojik açıdan kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kaynağı koruma altında olmayan, klorlanamayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.