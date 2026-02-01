Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk ayak koşuları, 1.800 rakımlı ve deniz manzaralı Handüzü Yaylası’nda tamamlandı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yaylada oluşturulan 650 metre uzunluğundaki pistte; aralarında İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya’nın da bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yaylada etkili olan yoğun sis nedeniyle yarışlara zaman zaman ara verilirken, sporcular sis bulutları arasında rekabeti sürdürdü. Sisin dağılmasıyla birlikte büyüleyici bir manzara eşliğinde devam eden yarışlarda, damalı bayrağı erkeklerde Olle Sahlström, kadınlarda ise Wilma Jonsson ilk sırada görerek birinciliği elde etti.

Yarışları yerinde takip eden vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Şampiyona, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

MEHMET KARA: DOĞANIN BİRAZ AZİZLİĞİNE UĞRADIK

Yarış arasında kar topu oynayan Mehmet Kara, “Handüzü çok güzel hem kalabalık hem de organizasyon olmuş. Doğanın biraz azizliğine uğradık ama en güzel tarafı da bu oldu bence. Kaçkarların gücünü tüm dünya görmüş oldu. Sis engel olmadı hatta daha güzel oldu burada ailecek birbirimize zaman ayırdık. Sis dağılınca şampiyonayı izliyoruz” dedi.

Handüzü yaylasını çok güzel bulduğunu söyleyen Hüseyin Bayraktar da “Çok güzel, çok eğlenceli arkadaşlarla kar topu oynayıp eğlenceyi sürdürüyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.