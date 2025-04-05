Süper Lig'in 30. haftasında küme hattının hemen üzerinde yer alan Çaykur Rizespor, düşme potasındaki Sivasspor'u konuk etti.
İlk yarısı gole sahne olmayan mücadelenin 68. dakikasında İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Berkay Özcan, top ile kaleciyi ters köşelere yolladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
84. dakikada skora denge geldi. Sağ kanatta topla buluşan Efkan, çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza alanında müsait pozisyondaki Simic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve iki takım 1'er puana razı oldu.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 34’e yükselterek 13. sırada yer alırken Sivasspor ise 31 puanla 15. sıraya yükseldi.