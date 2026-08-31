Rize’de etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, çok sayıda iş yerini su bastı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Rize Belediyesi ekipleri, biriken suların tahliyesi ve yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yağış, şehir içi trafikte de aksamalara neden oldu. Bazı iş yerlerinin su bastığı kentte ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanağın yer yer devam edeceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.