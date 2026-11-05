Doğal melezleme yoluyla geliştirilen, tüysüz ince kabuğu ve tatlı aromasıyla bilinen sarı kivi (altın kivi), Türkiye tarımında ve perakende sektöründe alternatif bir ürün grubu olarak yer buluyor.

BELLİ YERLERDE ÜRETİMİ YAPILIYOR

Türkiye'de geleneksel yeşil kivi üretiminin yapıldığı sahil şeritleri, sarı kivi dikimlerinin de ana merkezini oluşturuyor. Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu; Marmara Bölgesi'nde ise Yalova, Sakarya ve Bursa illerinde kurulan bahçelerde sarı kivi yetiştiriciliği yapılıyor.

Tam verim çağına 6 ila 7 yıl içinde ulaşan sarı kivi bahçelerinde, dekar başına ortalama rekolte 2,5 ile 4 ton arasında gerçekleşiyor. İlk ürün alımı ise dikimden sonraki üçüncü yılda başlıyor. Bitkinin sarmaşık yapısı nedeniyle üretim sahalarında pergola veya T-sistemi askı düzenekleri ile damla sulama altyapısı kullanılıyor. İnce kabuk yapısı ve ilkbahar donlarına karşı hassasiyeti nedeniyle ürün, hasat ve lojistik aşamalarında özel bakım gerektiriyor.

2-3 KAT DAHA YÜKSEK BİR FİYATLA İŞLEM GÖRÜYOR

Türkiye pazarındaki sarı kivi arzı, yerli üretimin yanı sıra Yeni Zelanda ve Şili menşeili ithal ürünlerle destekleniyor. İç piyasada sınırlı rekolte ve ithalat maliyetleri doğrultusunda sarı kivi, toptan ve perakende satış kanallarında standart yeşil kiviye kıyasla 2 ila 3 kat daha yüksek bir fiyat aralığında işlem görüyor. Ürün, büyük zincir marketlerin gurme reyonları, metropol manavları ve çevrim içi satış platformları aracılığıyla tüketiciye sunuluyor.

C VİTAMİNİ YÜKSEK

Yeşil kiviye oranla daha yüksek C vitamini değerine sahip olan sarı kivi, daha düşük aktinidin enzimi seviyesi içeriyor. Meyve, taze tüketimin yanı sıra ince kabuk yapısı sayesinde doğrudan kabuklu olarak da tüketime uygunluk gösteriyor.