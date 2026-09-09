Olay, Rize-Artvin Havalimanı’nın yaklaşık 4 mil açıklarında meydana geldi. Batum’dan havalanan bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Motor arızası nedeniyle denize iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlk sağlık kontrollerinde iki kişinin de durumunun iyi olduğu belirlendi.

PİLOTUN GÖREVİ DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından uçakta bulunan pilot Vlasselaer Werner’in görevi de ortaya çıktı. Werner’in Avrupa Birliği Sayıştayı’nda Kabine Şefi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Arel-Air havacılık kulübünün üyesi olan Werner ile Christian Peiffer’in, Gürcistan’da düzenlenen ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden özel pilotların katıldığı “Private Pilot Expedition to Georgia 2026” etkinliğine katıldığı belirtildi.

İki Belçika vatandaşının etkinliğin ardından dönüş yolculuğuna çıktıkları sırada uçağın motor arızası yaşadığı öğrenildi.

HASTANEDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Kurtarılan Werner ve Peiffer, olayın ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan, iki kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alişan, acil iniş ihtimalinin öğrenilmesiyle birlikte hastanede gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

İki kişinin ekipler tarafından kısa sürede kurtarılarak hastaneye ulaştırıldığını ifade eden Alişan, yapılan muayenelerde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadığını söyledi.

Başhekim Alişan, iki kişinin tedbir amacıyla çeşitli tetkiklerden geçirildiğini belirterek, “Yapılan muayenelerde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Tedbir amaçlı tetkikleri yapıldı. Şu an tedbir amaçlı, gözlem için müşahede altındalar” dedi.