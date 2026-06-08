Türkiye genelinde düzenlenen "Vatandaş Memnuniyeti ve Güvenlik Algısı" araştırmasında, katılımcılara yaşadıkları illeri ne kadar güvenli buldukları soruldu. Elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye'nin en güvenli şehirleri sıralandı.

RİZE ZİRVEDE YER ALDI

Araştırmanın sonuçlarına göre, vatandaşların en yüksek güvenlik algısına sahip olduğu il Rize oldu. Katılımcıların yüzde 88,4'ü Rize'yi güvenli bulduğunu belirtti.

Listenin ikinci sırasında yüzde 87,2 ile Afyonkarahisar yer alırken, Bayburt yüzde 86 ile üçüncü sıraya yerleşti. Artvin yüzde 84,7 ile dördüncü, Çanakkale ise yüzde 84,1 ile beşinci sırada kendine yer buldu.

EN GÜVENLİ 5 ŞEHİR

Rize – Yüzde 88,4

Afyonkarahisar – Yüzde 87,2

Bayburt – Yüzde 86,0

Artvin – Yüzde 84,7

Çanakkale – Yüzde 84,1

KARADENİZ BÖLGESİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, nüfus yoğunluğunun daha düşük olduğu şehirlerde vatandaşların kendilerini daha güvende hissetme eğiliminde olduğunu ifade etti. Ayrıca listenin ilk beş sırasında yer alan şehirlerden üçünün Karadeniz Bölgesi'nde bulunması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.