Çaykur Rizespor, Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Samsunspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta tam 5 gol oldu. Rizespor, baştan sona etkili oynadığı maçta Samsunspor'u 4-1 mağlup etti ve ligde iki maç aradan sonra 3 puana kavuştu. 39. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sowe ile paslaşarak ceza sahasına giren Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları buldu: 1-0. Golün ardından itirazlarda bulunan Thorsten Fink, 4. hakeme temas ettiği için oyun dışı kaldı. 43. dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazda Laçi'nin gelişine vurduğu topta kale alanı önündeki Mosci, filelere buldu: 2-0. 45+3. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkarttı. Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada Laçi, uzak köşede ağları buldu: 3-0. 50. dakikada fark 4'e çıktı. Laçi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Augusto'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 4-0. 90+2. dakikada Souza'nın kullandığı köşe atışında Ndiaye kafayla topu ağlara yolladı ve skoru ilan etti: 4-1.





www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.