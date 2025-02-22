Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında iki Karadeniz ekibi Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor, yoğun kar yağışı altında karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Rizespor, tarihi bir geri dönüşe imza attı.
SAMSUN HIZLI BAŞLADI
Samsunspor, 23. dakikada Samet Akaydin kendi kalesine ve 41. dakikada Emre Kılınç'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Çaykur Rizespor, ikinci devreye hızlı başladı ve 52. dakikada Ibrahim Olawoyin ile farkı 1'e indirdi. Son bölümde vites yükselten konuk ekip, 86'da Ali Sowe ve 88'de Altin Zeqiri'nin bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
4 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Samsunspor, bu sonuçla evinde 4 maç sonra kaybetti. Çaykur Rizespor ise 26 Ocak'tan beri ilk kez ligde puan aldı.