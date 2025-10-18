Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Karadeniz derbisini Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.
Rizespor ise 7 haftada topladığı 8 puanla haftaya 12. sırada girdi.