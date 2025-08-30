Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibinin ağlara giden iki topu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Rizespor, ilk olarak Qazim Laçi ile ağları havalandırdı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Ali Sowe'un pasıyla topla buluşan Qazim Laci'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem önce golü verdi ancak ancak yapılan Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonrasında Ali Sowe'un ofsayt pozisyonundan olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Rizespor, 44. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı. Gabriel Sara'nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Ali Sowe'un pasında Qazim Laci'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem, Ali Sowe'un ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR kontrolü sonrasında da ofsayt doğrulandı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.