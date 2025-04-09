Geçtiğimiz gün Sancaktepe'de Hüseyin Atılgan ile Bekir Eydoğan arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atılgan belinden çıkardığı silahla Eydoğan’a ateş etti. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atılgan ise arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafikte tartışan ikilinin birbirlerine vurmaya çalıştığı, bu sırada diğer vatandaşların araya girdiği, silahlı saldırıya uğrayan şahsın yere düştüğü yer aldı.
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Atılgan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Atılgan, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
RİZESPOR'UN ORTAĞI ÇIKTI
SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre, 6 Nisan'da tartıştığı sürücüyü yaralayarak hastanelik eden Atılgan'ın Çaykur Rizespor A.Ş ortaklarından olduğu ortaya çıktı.
(Hüseyin Atılgan-Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş)
Çaykur Rizespor A.Ş ortaklarından Rizeli iş insanı Hüseyin Atılgan'ın '15 Temmuz Nöbeti' tutmuş, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ile de bir araya gelmiş.
(Hüseyin Atılgan- AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem)