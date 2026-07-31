"Senden Çok Var", "Esmer" ve "Beyaz ve Sen" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube programında çocukluk döneminden kariyerine uzanan samimi açıklamalar yaptı. Yıllardır süren tırnak yeme alışkanlığının nedenini anlatan Hatemo, babasıyla yaşadığı olayın kendisinde derin bir kırgınlık bıraktığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, babasının vefatının ardından kariyerinde yaşadığı değişime ilişkin sözleriyle de gündem oldu.

ÇOCUKLUK TRAVMASINI İLK KEZ ANLATTI

Rober Hatemo, bugüne kadar birçok kişisel sorununu geride bıraktığını düşündüğünü ancak tırnak yeme alışkanlığını bir türlü bırakamadığını söyledi. Bunun nedenini yıllar sonra sorguladığını belirten sanatçı, çocukluk döneminde yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum ama bir tırnak yemeyi yok edemedim. Bir gün neden bırakamadığımı düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı."

BABASI SAHNEYE ÇIKMASINI İSTEMİYORDU

Programda ailesiyle ilgili de konuşan Hatemo, babasının müzik kariyerine sıcak bakmadığını dile getirdi. Babasının, sahneye çıkmasını istemediğini söyleyen sanatçı, vefatının ardından yaşadığı süreci de anlattı.

Hatemo, babasının hayatını kaybetmesinin ardından dini ve manevi hassasiyetleri nedeniyle bir süre sahneye çıkmadığını belirterek, "Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii 40'ı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamazdım" ifadelerini kullandı.

"BABAM ENERJİMİ KESİYORDU" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, dikkat çeken açıklamalarına babasının vefat ettiği gün yaşadıklarını anlatarak devam etti. Uzun süre iş teklifi almadığını belirten Hatemo, cenaze günü gelen telefonun ardından kariyerinde beklenmedik bir yükseliş yaşadığını söyledi.

"Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu" diyen Hatemo'nun sözleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.