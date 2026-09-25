Roberto Carlos, Portugal Football Summit’in ikinci gününde düzenlenen “Sahanın Ötesinde: Futbolda Marka ve Miras İnşa Etmek” başlıklı panelde kariyeri sonrasındaki yaşamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIM HER ŞEYİN YÜZDE 99'UNU KAYBETTİM"

Portekiz basınından Record’un aktardığına göre Brezilyalı eski futbolcu, geleceğini planlamasına rağmen ciddi mali problemler yaşadığını söyledi.

Carlos, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Hesabımda hiçbir şey bırakmayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler yüzünden futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99’unu kaybettim. Hatalar yaptım, bu yüzden gençlere aynı hataları yapmamalarını söylüyorum.”

"BİR GECEDE KAYBETTİM"

Eski menajeri ve ailesiyle ilgili yaşadığı sorunların mali durumunu ciddi şekilde etkilediğini belirten Roberto Carlos, hayatındaki kırılma anını da anlattı.

Brezilyalı yıldız, “Eski menajerimle çok ciddi bir sorun yaşadım. Ailemle ilgili de son derece ağır bir problemim vardı. Perşembe gecesi saat 00.00’da uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettim” ifadelerini kullandı.

Carlos, daha sonra Paul ve “Entourage” olarak bahsettiği ekibin desteğiyle mali durumunu ve aile hayatını yeniden düzenlemeyi başardığını söyledi.

Panelde konuşan eski Benfica kalecisi Júlio César da futbol kariyerinin ardından menajeriyle yaşadığı sorun nedeniyle mali sıkıntılar çektiğini belirtti.

Júlio César, 2012’de güveni ve bilgi eksikliği nedeniyle bir menajer tarafından kandırıldığını ve bu nedenle bankaya borçlandığını ifade ederek futbolcuların kariyer sonrası dönem için kapsamlı desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

KARİYER SONRASINI SAHADA PLANLADI

2002 yılında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, futbolculuk kariyeri sona ermeden önce geleceğini planlamaya başladığını da belirtti.

Carlos, “Kariyerimden sonraki dönemi her zaman düşündüm. Futbolcu olarak bir hikâye oluşturmak ve sahip olduğunuz imajdan yararlanmak gerekiyor” dedi.

Sportif direktörlük lisansını futbolu bıraktığı döneme kadar aldığını ve çeşitli markalarla çalıştığını söyleyen Roberto Carlos, 2007-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.