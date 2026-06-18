Popüler dijital oyun platformu Roblox'a Türkiye'de getirilen erişim engeli, 680 günün ardından resmen kaldırıldı. Roblox, "çocuk güvenliği" ve "içerik denetimi" gerekçeleri öne sürülerek yaklaşık 2 yıl önce kapatılmıştı. Erişim engeli kararı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmış ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 7 Ağustos 2024 tarihinde uygulanmaya başlamıştı. Ebeveyn denetim panellerini güçlendirip yaş doğrulama sistemlerini devreye alan Roblox'a Türkiye’deki kullanıcılar artık VPN kullanmadan doğrudan erişim sağlayacak. İletişim platformu Discord ise hâlâ yasaklı.

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