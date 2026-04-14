Tüm dünyayı kasıp kavuran ve özellikle çocuklar arasında popüler olan Roblox ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. 2024’ten bu yana Türkiye’de yasaklı olan Roblox’un iki yeni sistemi duyurulurken, BTK ile yürütülen görüşmelerin de olumlu seyrettiği kaydedildi.

Türkiye’deki erişim engelini aşmak için vites artıran Roblox Corporation, çocuk güvenliğini üst seviyeye taşımak için iki yeni hesap türünü ve katı denetim mekanizmalarını devreye aldı. Buna göre, Roblox Kids ve Roblox Select sistemleriyle güvenlik açıklarının kapatılması hedefleniyor.

GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Roblox Kids (5-8 Yaş): Bu grupta yer alan çocukların hesapları sistem tarafından otomatik olarak "yüksek koruma" moduna alınacak. İletişim ve sohbet özellikleri tamamen devre dışı bırakılacak; kullanıcılar yalnızca en düşük risk seviyesine sahip içeriklere erişim sağlayabilecekler.

Roblox Select (9-15 Yaş): İçerik yelpazesi bu yaş grubu için bir miktar genişletilecek. Ancak güvenliği sağlamak amacıyla yapay zeka destekli denetimler ve manuel filtreleme sistemleri, bu gruptaki hesaplar üzerinde 7/24 kesintisiz mesai yapacak.

16 Yaş ve Üzeri: Kullanıcılar, platformun tüm özelliklerini barındıran standart ve kısıtlamasız hesap türüne ancak 16 yaşını doldurdukları takdirde geçiş yapabilecekler.

TÜRKİYE’YE GERİ Mİ DÖNÜYOR

Şirketin Global Kamu Politikaları Başkanı Nicky Jackson Colaco, şirketin Türkiye’ye dönüşüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Colaco, şunları kaydetti:

"Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK ile yürüttüğümüz diyaloglar oldukça verimli geçti. Güvenlik sistemlerimizi Türkiye’deki otoritelerin beklentilerine göre geliştirdik. Türkiye'deki geliştirici ve oyuncu topluluğuna en güvenli şekilde dönmeyi dört gözle bekliyoruz."