Araştırmacılar, mağaranın derinliklerini incelemek için gelişmiş bir su altı robotu kullandı. Robot, 519,5 metre derinliğe kadar ilerlemesine rağmen tabana ulaşamadı. Böylece Hranice Uçurumu'nun gerçek derinliği hâlâ gizemini koruyor.

ROBOT SINIRINA ULAŞTI, DİBE ULAŞAMADI

İnsan dalgıçlar yıllardır mağarayı keşfetmeye çalışsa da yüksek basınç, düşük görüş mesafesi ve dar geçitler nedeniyle belirli bir seviyeden daha derine inemiyor. Bu nedenle bilim insanları son keşifte UX-1Neo adlı su altı robotundan yararlandı.

Robot, su yüzeyinin yaklaşık 450 metre altına kadar ilerleyerek mağaranın üç boyutlu haritasını çıkardı ve sıcaklık, elektrik iletkenliği ile çözünmüş oksijen gibi verileri topladı. Ancak görev, mağaranın tabanına ulaşıldığı için değil, robotun çalışma sınırına erişmesi nedeniyle sona erdi. Toplam doğrulanmış derinlik ise 519,5 metre olarak kaydedildi.

OLUŞUMU BİLE TARTIŞMA KONUSU

Bilim insanlarına göre Hranice Uçurumu, diğer birçok mağaranın aksine yüzeyden sızan yağmur sularıyla değil, yerin derinliklerinden yükselen asidik suların milyonlarca yıl boyunca kireç taşını aşındırmasıyla oluştu. Ancak mağaranın yaklaşık 1 kilometre derinliğe ulaştığını öne süren jeofizik tahminleri konusunda bilim dünyasında görüş birliği bulunmuyor. Bazı araştırmacılar bu tahminlerin henüz doğrudan kanıtlanmadığını belirtiyor.

Araştırmacılar, daha derine inebilecek yeni nesil su altı robotlarının geliştirilmesiyle birlikte mağaranın gerçek tabanına ilk kez ulaşılabileceğini düşünüyor. Şimdilik Hranice Uçurumu, dünyanın en büyük jeolojik gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.