Denemeler, dünyanın en yoğun tren istasyonlarından biri olan Shinjuku’da yürütülüyor. İstasyondan günde 2,7 milyondan fazla yolcu geçerken oluşan yoğunluk, sabit çöp kutularının kısa sürede dolmasına neden oluyor. Bazı çöp kutularının gün içerisinde 10’dan fazla kez boşaltılması gerekiyor.

ROBOTLAR İSTASYONDA DOLAŞIYOR

Pilot uygulamada üç hareketli çöp kutusu kullanılıyor. Robotlar istasyon içerisinde belirlenen güzergâhlarda hareket ederek insanların yoğun olduğu noktalara yaklaşıyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde yolcuların sabit çöp kutularına gitmesi yerine atık toplama noktalarının yolculara ulaşması hedefleniyor.

Robotların üzerinde çevrelerini algılamalarını sağlayan sensörler bulunuyor. Bu sistem sayesinde yayaları ve önlerindeki engelleri tespit ederek kalabalık istasyon içerisinde hareket edebiliyorlar. Deneme sürecinde robotların yolcularla aynı ortamda ne kadar güvenli ve verimli çalışabileceği de ölçülüyor.

SABİT ÇÖP KUTULARI YOĞUNLUĞA YETMİYOR

Shinjuku’daki yüksek yolcu sayısı temizlik çalışanlarının iş yükünü de artırıyor. İstasyondaki bazı sabit çöp kutularının günde 10 ila 15 kez boşaltılması gerekebiliyor. Hareketli sistemle, çöpün yoğun olarak oluştuğu bölgelere robotların yönlendirilmesi ve çalışanların sürekli istasyonun farklı noktalarındaki kutuları kontrol etme ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Robot çöp kutuları şimdilik kalıcı bir uygulama değil. Pilot çalışmadan elde edilecek sonuçlara göre sistemin yoğun istasyonlarda ne kadar kullanışlı olduğu değerlendirilecek. Başarılı olması halinde benzer teknolojinin yolcu trafiğinin yüksek olduğu başka alanlarda da kullanılmasının önü açılabilir.