ABD merkezli teknoloji girişimi Dimensional, yapay zekâ algoritmalarını geliştirmek amacıyla robot köpekleri sokaklarda yönlendirecek kişilere saatlik 20 dolar ödeme yapacağını açıkladı. Günde 4 ila 6 saatlik mesaiyi kapsayan bu çalışma modeli, çalışanların günlük yaklaşık 5 bin lira kazanmasına olanak tanıyor.

YÜRÜYÜŞ GÖREVİ İÇİN HANGİ KRİTERLER ARANIYOR?

San Francisco merkezli açılan iş duyurusunda adaylar için robotik veya yazılım alanında önceden deneyim sahibi olma zorunluluğu aranmıyor. İlanda, yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki robot cihazlara açık havada eşlik edebilmek ve akıllı telefon kullanabilmek temel yeterlilik olarak gösteriliyor. Şirket, saha görevlilerine takip etmeleri gereken rotaları, robotları ve uyulması gereken güvenlik kurallarını doğrudan temin ediyor.

TOPLANAN VERİLER YAPAY ZEKA GELİŞİMİNDE NASIL KULLANILIYOR?

Görevliler belirlenen güzergâhlarda yürürken, robot köpeklerin gövdesinde yer alan kamera ve sensör dizilimleri çevredeki görüntüleri anlık olarak kaydediyor. Elde edilen mekânsal veriler, robotların yayalar, kaldırımlar ve beklenmedik engeller gibi karmaşık şehir koşullarını algılamasını sağlıyor. Bu kayıtlar, sistemlerin ilerleyen aşamalarda herhangi bir insan müdahalesi olmadan tamamen otonom hareket edebilmesine zemin hazırlıyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI BELLİ OLDU

İstihdam modeli kapsamında saha görevlilerine saatlik yaklaşık 860 TL (20 dolar) ödeme gerçekleştiriliyor. Çalışanların gün içinde 4 ila 6 saat arasında sahada aktif bulunması öngörülüyor. Teknoloji alanında alışılmışın dışındaki bu uygulama, yapay zekâ donanımlarının laboratuvar ortamından çıkarılıp doğrudan kentsel altyapıda test edilmesi stratejisinin bir parçası olarak yürütülüyor.