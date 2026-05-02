Hasar tespit uzmanı Vesa Korpaeus, son zamanlarda şaşırtıcı bir vakayla karşılaştı: Şarj istasyonunda bekleyen robot süpürgelerden sızan sular. Depoları sadece birkaç desilitre olsa da, bu suyun parke altına sızması "estetik bir bozulmadan" çok daha fazlasına yol açıyor.

Eğer evinizde 1950-1970'lerden kalma eski tip katmanlı parkeler varsa durum daha kritik. Uzman Korpaeus uyarıyor:

Islak bir derz patladığında ve altındaki kontrplak açığa çıktığında, o bölgeyi orijinaline uygun tamir etmek neredeyse imkansız.

Küçük bir alan zarar görse bile, aynı tür parke bulunamadığı için tüm odanın zemini değişmek zorunda kalabiliyor.

Sigorta şirketlerinden "rekor" ödeme

Pohjola Sigorta yetkilisi Sini Kujala, bu yıl robot süpürge kaynaklı tazminat taleplerinde rekor kırıldığını belirtiyor. Hasarlar genellikle birkaç yüz euro olsa da, fark edilmeyen su sızıntıları binlerce euroluk "zemin yenileme" faturalarına dönüşebiliyor.