Kaliforniya merkezli Faraday Future şirketi tarafından tasarlanan yapay zekalı bir insansı robot, bebek bakıcısı, öğretmen veya refaketçi olarak kullanılabilmek amacıyla insanlarla etkileşim kurmayı ve "bakım vermeyi" öğrenmek üzere Pazar günü Brooklyn Bridge Park'ta gerçek insanların arasında karıştı.

Görüntülerde partaki robotun çevredekilerden büyük ilgi gördüğü anlaşıldı. İnsanlar, onunla fotoğraf çektirmek için sıra oldu.

Robotun parkta dolaştığı, çocuklara şarkı söylediği, insanlarla dans ettiği ve Manhattan manzarasını izlediği görüldü.

Robotun ilginç yapısını öven insanlar da Brooklyn ve Manhattan Köprüleri arasında robotla birlikte fotoğraf çektirdi.

TANESİ 89 BİN DOLAR

Basın ile konuştuğu sırada robotu küçük bir uzaktan kumanda ile yöneten Baş Teknoloji Sorumlusu Hong Rao, 89 bin dolar değerindeki robotun Kaliforniya merkezli Faraday Future şirketi tarafından tasarlandığını anlattı.

The Independent'a göre, Brooklyn Bridge Park daha önce de yapay zeka destekli robotlar için bir odak noktası haline gelmiş, Mart ayında da bir botun burada çocuklarla oynadığı görülmüştü.

Pazar günkü olay, Nobel Ödüllü bir yapay zeka uzmanının Kongre'ye giderek insanların giderek "bilinçlenen" robotlarla arkadaş olması ya da yok oluşla karşı karşıya kalması gerektiği konusunda uyarıda bulunmasından bir ay sonra gerçekleşti.