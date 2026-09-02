Araştırma, Pasifik'in derinliklerinde bulunan Axial Seamount adlı aktif denizaltı volkanında gerçekleştirildi. ABD'nin Oregon kıyılarının yaklaşık 480 kilometre açığında bulunan volkan, Juan de Fuca ve Pasifik tektonik levhalarının birbirinden uzaklaştığı bölgede yer alıyor.

OKYANUSUN 2 KİLOMETRE ALTINA İNDİLER

Araştırmacılar, insanlı denizaltıların ulaşmasının oldukça zor olduğu bölgeleri incelemek için uzaktan kumandalı robotik araçlardan yararlandı. Deniz tabanına indirilen sistemler, yaklaşık 2 kilometre derinlikteki lav akıntılarını görüntüleyerek bölgenin yapısını ayrıntılı biçimde ortaya çıkardı.

Elde edilen görüntülerde, geçmiş volkanik patlamaların ardından deniz tabanına yayılan geniş lav oluşumları dikkat çekti. Suyun altında hızla soğuyan lavların meydana getirdiği farklı yüzey şekilleri de haritalandı. Böylece araştırmacılar, lavların deniz tabanında hangi yönlere ve ne kadar geniş bir alana yayıldığını inceleme fırsatı buldu.

Axial Seamount bilim insanlarının yakından takip ettiği bir volkan. Bölgede 1998, 2011 ve 2015 yıllarında patlamalar kaydedildi. Özellikle 2015'teki patlama sırasında deniz tabanına büyük miktarda lav yayıldı ve bazı bölgelerde deniz tabanının görünümü tamamen değişti.

BİR SONRAKİ PATLAMA İÇİN İPUCU ARIYORLAR

Volkanın düzenli olarak izlenmesinin önemli nedenlerinden biri de gelecekteki patlamaların önceden tahmin edilip edilemeyeceğini anlamak. Deniz tabanındaki şişme, depremler ve magma hareketleri uzun süredir sensörlerle takip ediliyor.

Hazırlanan ayrıntılı lav haritaları sayesinde bilim insanları, önceki patlamaların izlerini karşılaştırabiliyor ve magmanın deniz tabanında nasıl hareket ettiğini daha iyi anlayabiliyor. Bu çalışmaların, yalnızca Axial Seamount'un değil, dünyanın farklı noktalarındaki denizaltı volkanlarının nasıl çalıştığının anlaşılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.