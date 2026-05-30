ABD'de Seattle merkezli robotik şirketi Picnic Works, faaliyetlerini sonlandırarak varlıklarının tasfiye sürecini başlattı.

"PİZZALARI PİŞİREMEDİ"

Picnic Works, tek bir işçinin saatte 130 pizza yapmasına olanak sağlayan robotik pizza yapma makinesi icat etmişti. Fakat geliştirilen makinelerin pizzaları pişirmediği görüldü.

Pizza malzemelerinin boyutları ve miktarları da yine çalışanlar tarafından seçilmek zorundaydı, makine sadece peyniri, sosları ve diğer malzemeleri koyuyordu.

ŞİRKET İKİNCİ ROBOTU İCAT ETTİ

Picnic Works'ün ilk robot pizza makinesi olan Leonardo, yaklaşık 2,1 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde ve 0,9 metre derinliğindeydi. Şirket daha sonra, 1,5 metreden daha az genişliğe sahip Michelangelo adlı daha küçük bir model icat etti.

5 MİLYON DOALRLIK YATIRIM DA İŞE YARAMADI

2016'da kurulan şirket, 2024'te yüksek hacimli müşteri segmentine yönelmek için 5 milyon dolarlık yatırım almıştı. Fakat bu strateji şirketi ayakta tutmaya yeterli olmadı.

Son yıllarda yönetim kademesinde de değişiklikler yaşayan şirket iflasının ardından tesfiye sürecine girerken, şirketin varlıklarının tek bir alıcıya satıldığı öğrenildi.

Şirket robot pizza makinelerini kontrol eden 20 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.