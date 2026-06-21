Türkiye'nin doğusundaki dağlık bölgede yer alan ve uzun yıllardır Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olabileceği iddiasıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Durupınar Oluşumu'nda yeni bir araştırma safhasına geçiliyor.

Bölgede çalışmalar yürüten amatör bir araştırma ekibi, Türk yetkililerden bugüne kadar gerçekleştirilecek en kapsamlı ve ileri teknolojik bilimsel inceleme için gerekli resmi izinleri aldıklarını duyurdu.

AĞRI DAĞI'NDA ROBOTLAR SAHAYA İNECEK

Ağrı Dağı'nın yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan ve uzaktan bakıldığında devasa bir gemiyi andıran oluşum, yeni nesil arkeolojik ve jeofizik yöntemlerle mercek altına alınacak.

Araştırmacılar; gelişmiş görüntüleme sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri ve tahribatsız sondaj çalışmalarının yanı sıra yer altını haritalayabilen "Gopher" adlı özel bir robot kullanacak.

Sınırlı ölçekte karot örneklerinin de alınacağı bu çalışmayla, oluşumun altında ne olduğu sorusuna kesin bir yanıt bulunması hedefleniyor.

İNCİL'DEKİ TARİFE UYUYOR

Bölge halkının anlatımlarına göre, 1948 yılında yaşanan şiddetli yağışlar ve depremler sonrası çamur tabakasının aşınmasıyla ortaya çıkan bu sıra dışı yapı, o tarihten beri jeologlar ile araştırmacılar arasında büyük bir tartışma konusu.

Kutsal metinlerde büyük tufanın ardından Nuh'un Gemisi'nin "Ararat dağlarına" oturduğu ifadesi, oluşuma yönelik ilgiyi canlı tutuyor. Amatör araştırmacılar, yapının boyutlarının İncil'de belirtilen 300 arşın uzunluk, 50 arşın genişlik ve 30 arşın yükseklik (yaklaşık 157m x 26m x 16m) ölçüleriyle büyük benzerlik gösterdiğini savunuyor.

DOĞAL BİR KALINTI OLABİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre, amatör ekibin heyecan yaratan iddialarına karşılık, bilim dünyası ve jeologlar duruma oldukça mesafeli yaklaşıyor. Akademik çevrelerde genel kabul gören bilimsel görüş, Durupınar Oluşumu'nun tamamen erozyon ve tortul süreçler sonucunda şekillenmiş doğal bir kalker yapısı olduğu yönünde.

Uzmanlar, şimdiye kadar Nuh'un Gemisi'nin varlığını kanıtlayacak hiçbir somut ve doğrudan bilimsel verinin ortaya konmadığını, ekibin öne sürdüğü radar ve toprak analizlerinin ise bağımsız kurullar tarafından henüz doğrulanmadığını hatırlatarak güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Yüzeye zarar vermeden gerçekleştirilecek olan yeni nesil tarama ve robotik haritalama çalışmalarından elde edilecek ilk sonuçların, veriler analiz edildikçe aşamalı olarak kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.