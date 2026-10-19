ABD’nin Philadelphia kentinde otonom teknolojiye karşı sıra dışı bir protesto eylemi adliyede bitti. Carolyn Marvin isimli bir kadın, insanların işlerini elinden aldığını savunduğu Uber’e ait otonom teslimat robotunun yolunu keserek ilerlemesini engelledi.

Olay yerine gelen emniyet güçlerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen yoldan çekilmeyi reddeden kadın, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

Yerel basına konuşan Marvin, otonom robotları gördüğü her yerde önlerine geçerek ilerlemelerini engellediğini ve bu eylemi bilinçli bir protesto yöntemi olarak kullandığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Yaptığı eylemin kanunlara aykırı olmadığını savunan protestocu kadın, robotların insan istihdamını tehdit ettiğini belirterek eylemlerine gelecekte de devam edeceğini açıkladı.

Şehirde daha önce eylül ayında da benzer bir olayla gündeme gelen Marvin’in yaşadığı bu son gerginlik ve tutuklanma anı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞÇİ ROBOTLAR TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Son dönemde robotaksiler, kurye robotları ve yapay zeka destekli otomasyon sistemlerinin hızla yaygınlaşması, özellikle hizmet sektöründe çalışan iş gücünün geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hizmet sağlayıcı şirketler bu otonom araçları "teslimat sektörünün geleceği" olarak tanımlayıp ABD genelinde binlerce robotla operasyonlarını büyütmeye devam ederken, otomasyonun maliyetleri düşürüp insan istihdamını daraltması toplumun farklı kesimlerinde tepki ve endişeyle karşılanıyor.