Guns N’ Roses ve Velvet Revolver gruplarıyla adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü gitar virtüözü Slash, Türk müzikseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Efsanevi gitarist, solo projesi Myles Kennedy and The Conspirators ile birlikte 14 yıllık aranın ardından İstanbul’da sahne alacak. 22 TEMMUZ 2027'DE PARKORMAN'DA SAHNE ALACAK 'Flying Blind World Tour 2027' dâhilinde gerçekleşecek organizasyon, 22 Temmuz 2027 Perşembe akşamı Bonus Parkorman’da düzenlenecek. Slash, Myles Kennedy ve grubun geri kalanıyla birlikte hem solo albümlerindeki hit parçaları hem de rock klasikleri arasına giren unutulmaz solosunu Parkorman'ın açık hava atmosferinde seslendirecek. ÖN SATIŞ BİLETLERİ İÇİN TARİH VERİLDİ Rock tutkunlarının uzun süredir sabırsızlıkla beklediği konserin ön satış biletleri, 7 Ekim Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla satışa açılacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

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