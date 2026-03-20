Dünyaca ünlü Avustralyalı rock grubu AC/DC’nin gitaristi Stevie Young’dan hayranlarını korkuttu.

Dünyaca ünlü Avustralyalı rock grubu AC/DC’nin "Power Up" dünya turnesi kapsamında Arjantin’e ulaşmasının ardından, gitarist Stevie Young’ın sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. Etkinlik organizatörü tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, 69 yaşındaki müzisyenin kendisini iyi hissetmemesi üzerine yerel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Stevie Young, tedbir amaçlı olarak bir dizi kapsamlı tıbbi teste tabi tutuluyor. Genel durumu iyi ve morali oldukça yüksek" denildi.

KONSER TAKVİMİ DEĞİŞMEDİ: PAZARTES SAHNE ALACAK

Müzisyenin rahatsızlığının kesin nedeni henüz belirtilmese de, grup sözcüsü hayranları teselli eden haberi verdi. Sözcü, "Stevie iyi durumda ve Pazartesi günü sahneye çıkmak için büyük bir heyecan duyuyor" diyerek planlanan konserlerin iptal edilmeyeceğinin sinyalini verdi. AC/DC’nin, 85 bin kişi kapasiteli Monumental Stadyumu’nda 23, 27 ve 31 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği üç konserinin biletleri de günler öncesinden tükenmişti.

15 YIL SONRA GELEN BÜYÜK BULUŞMA

En son 2009 yılında Arjantin’de sahne alan ve o dönem yaklaşık 200 bin kişiye çalan grup, Şili’nin başkenti Santiago’daki performanslarının ardından Çarşamba günü Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Arjantin konserlerinin ardından rotayı Meksika’ya kıracak olan ekip, "Power Up" turnesiyle dünya çapındaki hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

BİR SAYGI DURUŞU: "POWER UP"

Turneye adını veren ve 2020 yılında yayınlanan "Power Up" albümü, grubun 2017 yılında demans nedeniyle hayatını kaybeden kurucusu Malcolm Young’ın anısına ithaf edilmişti. Grubun şu anki kadrosu; vokalde Brian Johnson, gitarda Angus Young, ritim gitarda Stevie Young, davulda Matt Laug ve basta Chris Chaney’den oluşuyor. Stevie Young, 2014 yılında amcası Malcolm Young’ın sağlık sorunları nedeniyle gruptan ayrılmasının ardından gitarı devralmıştı.