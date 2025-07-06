Konserde Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm ve Steven Tyler da sahne alarak performans sergiledi. Etkinlik, müzik dünyasında büyük ilgi görürken, unutulmaz anlara sahne oldu.

EFSANE TAHTTA VEDA ETTİ

Parkinson hastalığıyla mücadele eden 76 yaşındaki Ozzy Osbourne, konserde siyah bir tahtta oturarak şarkılarını seslendirdi. Osbourne, sahnede “Nasıl hissettiğimi bilemezsiniz. Kalpten teşekkür ederim” diyerek izleyicilere duygusal bir teşekkür konuşması yaptı.

20 yıl sonra ilk kez orijinal ‘Black Sabbath’ kadrosuyla sahneye çıkan Osbourne’a, grubun diğer üyeleri Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward eşlik etti. Hayranlar, efsane kadronun aynı sahnede buluşmasına yoğun ilgi gösterdi.

‘Heavy Metal Live Aid’ adı verilen gösteriden elde edilen gelirin hayır kurumlarına bağışlanacağı açıklandı.