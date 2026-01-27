Müzik kariyerine odaklanmadan önce geçimini sağlamak için farklı iş kollarında şansını deneyen Teoman'ın, metin yazarı olmak için başvurduğu ajanslara bıraktığı iddialı mesaj, bugünkü başarısının aslında bir tesadüf olmadığını kanıtlar nitelikte.

"SON ÇOK YANARSINIZ"

Teoman’ın yıllar öncesine ait olduğu belirtilen başvurusunda, CV'sinin bir köşesine düştüğü o meşhur not dikkat çekiyor:

"Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız."

Gençlik yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim görürken bir yandan da yaratıcı sektörlerde yer edinmeye çalışan Teoman, reklam yazarlığı başvurularından istediği sonucu alamasa da, kullandığı bu vurucu cümleyle o günlerde bile dikkat çekmeyi başarmış. Ajansların kapısından geri dönen o genç, çok değil birkaç yıl sonra Türk rock müziğinin yönünü değiştiren albümlere imza atarak "gerçekten" kaçırılan büyük bir fırsat olduğunu tüm Türkiye’ye kanıtladı.

Sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bu notu "Teoman daha o zamanlardan Teoman'mış" ve "Vizyonun böylesi" yorumlarıyla paylaştı.