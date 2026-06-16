Uzmanlara göre yuvarlak rögar kapaklarının en önemli avantajı güvenlik. Kare veya dikdörtgen kapaklar belirli açılarda çevrildiğinde rögar boşluğunun içine düşebilirken, yuvarlak kapakların böyle bir riski bulunmuyor. Çünkü yuvarlak bir kapağın çapı her noktada aynı olduğu için kapak hangi açıyla çevrilirse çevrilsin deliğin içine girmiyor.

TAŞIMASI DAHA KOLAY

Rögar kapakları genellikle onlarca kilogram ağırlığında oluyor. Yuvarlak tasarım sayesinde kapaklar kaldırılmak yerine yuvarlanarak taşınabiliyor. Bu da belediye ekiplerinin işini kolaylaştırıyor ve iş kazası riskini azaltıyor.

Bir diğer avantaj ise maliyet. Yuvarlak kapaklar ve yuvarlak rögar boşlukları üretim sırasında daha az hata payı oluşturuyor. Ayrıca kapağın yerine oturtulması için belirli bir yön aranmıyor. Kare veya dikdörtgen kapaklarda doğru hizalama gerekirken, yuvarlak kapaklar her yönde aynı şekilde kullanılabiliyor.

DÜNYA GENELİNDE STANDART HALİNE GELDİ

Mühendisler, güvenlik ve kullanım kolaylığı nedeniyle yuvarlak tasarımın yıllar içinde dünya genelinde standart haline geldiğini belirtiyor. Bu nedenle şehirlerde görülen rögar kapaklarının büyük bölümü yuvarlak olarak üretilmeye devam ediyor.