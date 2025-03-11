Olay, 9 Mart saat 04.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde mahalleye gelen 3 hırsız, rögar kapağını açarak yer altındaki internet kablolarını çaldı. Günlerdir internetsiz kalan mahalle sakinleri bu olayların sürekli yaşandığını belirterek, tepki gösterdi. Hırsızların bazen gündüz saatlerinde firmalara ait kıyafetlerle gelerek hırsızlık yaptığını, daha çok gece saatlerinde bu hırsızlıkların tekrarlandığını ifade eden çevre sakinleri, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi. İnternet kablolarının çalınması nedeniyle internet sıkıntısı yaşayan mahalle sakinleri, zor durumda kaldıklarını belirtti. Öte yandan şüphelilerin rögar kapağını açarak yer altına girdiği ve kabloları keserek çaldıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

'SÜREKLİ TEKRAR EDEN BİR DURUM'

Genellikle gece yarısı kabloların çalındığını belirten Recep İslam, "Bir hafta, 10 gün önce burayı yaptılar. Normalde şuradaki kapaktan kabloyu kesiyorlar. Araçla kabloyu bağlayıp çekiyorlar. Bunu gece yarısı yapıyorlar. Bugün burada yapıyorlar, yarın burası yapıldıktan sonra bir üst tarafa geçiyorlar ya da binaların girişini yapıyorlar. Bu sürekli tekrar eden bir durum. Bu insanlar da bunu düzeltmekten usandı. 15 günde bir ya bu sokak ya üst sokak ya alt sokak ya bina girişinde kabloları çalıyorlar. Bir firma tarafından kanalizasyon kapağının üstünü kapatmışlar. Ne kadar caydırıcı olur bilemiyoruz. Bu kapakların daha güvenilir şekilde yapılması gerekiyor. Mesela şuradaki direkler var, bunu bir çocuk bile kesip alabilir. Bunun için çalışma yapmaları gerekiyor çünkü çok kalabalık bir yer. O yüzden tedbirlerin daha iyi olması lazım. Fiber internet aslında bulunması gereken bir bölge. Kalabalığı görüyorsunuz. Hepsi yeni yapılan binalar olduğu için her yerde bir kablo ucu açık. Kapak açıklığı var" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA FİRMALARIN KIYAFETLERİNİ GİYİP TAKLİT EDEREK HIRSIZLIK YAPIYORLAR'

Mahalle sakini Recep İslam, "Hırsızları görenler var. Biz kendimiz görmedik çünkü gece 02.00 ile 05.00 arası insanların tam en güzel uyku saatleri dediğiniz saatlerde yaptıkları için bir şey izah edemezsiniz, göremezsiniz. Gören de zaten evime girecek diye korkuyor. İnsanlar bu sefer sesini çıkarmıyor. Başka firmaların kıyafetleri, elbiseleri bunları nasıl tedarik ediyorlar bilmiyorum ama muhtemelen her yerde satıldığından alıyorlar, giyiyorlar. İnsanları bu şekilde kandırıyorlar. Adamların üstünde elbise var, araba var. Ses çıkarmıyorsunuz haliyle. Bu şekilde de alıyorlar götürüyorlar. Bunu yakıyorlar, satıyorlar. Ve sürekli bu şekilde. Ben esnafım burada. İnternet kablolarını çalıyorlar. Alarm, post makinası, yazar kasa post bunların hiçbiri çalışmıyor. Ve 10 günlük bir süre. Ve bu yazar kasa, post çalışmadığı zaman bilgi devlet tarafına gönderemiyorsunuz. Bunun da belli bir cezası var. Ben şimdi bu cezayı kendim mi ödeyim, firmaya mı ödeteyim. Her seferinde böyle durumlar. Alarm kabloları kesmeler çünkü düzenli bir bağlantı olmadığı için kabloları hepsi dışarıdan, direkten, yerden gitmediği için. Yerden de gitse zaten çözüm olmuyor da bu şekilde bir sorunumuz var maalesef" dedi.

'KAPAĞIN ÜSTÜNE BETON ATMIŞLAR AMA BU KALICI BİR ÇÖZÜM DEĞİL'

Kabloların sürekli çalındığını belirten Kenan Karabulut, "Yaklaşık 10-15 gün önce görülen yerdeki gibi hırsızlık olaylarımız oldu ve bundan dolayı kablolar sürekli çalınıyor. 3 gün, 5 gün, 10 gün süreyle beraber, olmayan internetimiz oldu. Bununla ilgili ekipler geliyor. Tamirat yapıyor, bakımını yapıyorlar ama sürekli bu olay tekrarlanıyor. Akabinde 10 gün, 15 gün internetimiz olmuyor ve dolayısıyla insanlar burada mağdur oluyor. Gördüğünüz gibi üstüne beton atmışlar ama bu da kalıcı bir çözüm değil. Ayağınızla bile sürseniz o beton yine çıkacak ve 3 gün, 5 gün bir hafta sonra tekrarlanacağını ben düşünüyorum. Bölgemizde hırsızlık olayları bir hayli yaygın. Bunun tekrarlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'HIRSIZLAR CEZASINI ÇEKSİN'

Hırsızların cezasını çekmesini söyleyen Hanife Özdemir, "Valla kabloları çalıyorlar. Çok sıkıntı çekiyoruz. Çocuğun ödevi var. İnternetten ödev yapıyor. İnternet kablosu çalındığı için çocuklar internetten ödevini yapamıyor. Hırsızlar cezasını çeksin diyoruz. Mahallemizi rahat bıraksınlar" şeklinde konuştu.