Televizyon projelerindeki rolleriyle tanınan Rojda Demirer, bu kez yüzündeki değişim iddiasıyla dikkat çekti. Farklı zamanlarda çekildiği belirtilen fotoğrafları yan yana getirilen oyuncunun özellikle çene ucundaki görünüm farklılığı öne çıkarıldı.

Profil fotoğraflarında fark daha belirgin

Aynı boğazlı kazakla çekildiği belirtilen fotoğrafların karşılaştırılmasında, değişimin özellikle yandan çekilen karelerde daha belirgin olduğu görüldü. Karşılaştırmanın sol tarafındaki fotoğrafta çene ucu daha yuvarlak görünürken, sağ taraftaki karede çenenin daha öne çıkmış olduğu izlenimi oluştu.

Önden çekilen fotoğraflarda ise söz konusu farklılığın daha az belirgin olduğu dikkat çekti.

Demirer’den henüz açıklama gelmedi

Fotoğraflar üzerinden gündeme gelen çene dolgusu iddiasıyla ilgili Rojda Demirer henüz bir açıklama yapmadı. Oyuncunun estetik işlem yaptırıp yaptırmadığına ilişkin iddialar doğrulanmış değil.