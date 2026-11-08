Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesine yönelik saldırı iddiası gündeme geldi.

Rojin Kabaiş'in amcası Ahmet Kabaiş'in İstanbul'da yüzleri maskeli dört kişinin fiziksel saldırısına uğradığı öne sürüldü.

Olayı, ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut sosyal medya hesabından duyurdu.

'ROJİN DAVASINI BIRAKIN' DİYE TEHDİT ETTİLER

Avukat Karabulut'un paylaşımı şöyle:

"Rojin Kabaiş’in amcası, müvekkilim Ahmet Kabaiş, İstanbul’da yüzleri maskeli dört kişinin "Rojin davasını bırakın!" tehdidiyle fiziki saldırısına uğramıştır.

Saldırganlar, Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’i de “Onu da senin gibi yapacağız!” diyerek tehdit etmiş ve olay yerinden kaçmışlardır.

Müvekkilim Ahmet Kabaiş şu anda ambulansla hastaneye kaldırılmaktadır.

Ben de derhâl İstanbul’a hareket ediyorum.

Bu saldırı yalnızca Kabaiş ailesine değil, Rojin’in ölümündeki hakikati ortaya çıkarma mücadelesine ve adalet arayışına yöneliktir!

Yetkili makamları saldırganların derhâl tespit edilerek yakalanması, saldırının arkasındaki kişi ve bağlantıların ortaya çıkarılması ve Kabaiş ailesinin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırıyorum.

Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm baroları, hukuk ve insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Kabaiş ailesiyle dayanışmaya çağırıyorum."